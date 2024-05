Entorpecentes camuflados em encomendas são apreendidos no Aeroporto de Fortaleza

Encomendas postais com entorpecentes escondidos foram apreendidas pela Receita Federal nesta quinta-feira, 23. As apreensões ocorreram no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, e as encomendas tinham como destino duas cidades do interior do Estado.

Durante fiscalização no Terminal de Cargas, a Receita Federal apreendeu uma encomenda com 4 kg de skunk escondidos dentro de uma caixa de som. O material foi enviado de São Paulo e seguia para Jijoca de Jericoacoara.