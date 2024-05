Prefeitura lança projeto de inovação na educação das escolas públicas

O lançamento do projeto foi feito no espaço da Academia do Professor Darcy Ribeiro, no Centro, onde será implantado o FabLab, o espaço de formação voltado para os educadores Crédito: Marcos Moura/ Prefeitura de Fortaleza

Estimulando a criatividade dos alunos das unidades de ensino municipais, foi lançado na manhã desta quarta-feira, 22, o projeto Fábrica de Ideias, levando o movimento cultura maker para dentro das escolas. A primeira fase do projeto equipará 12 escolas com o chamado “laboratório maker” que conta com impressoras 3D, cortadores a laser e plotters. Com um investimento de R$ 5 milhões, a pretensão é que, até o fim deste ano, sejam 50 salas de inovação equipadas. Além dos alunos poderem colocar suas ideias em prática, professores, diretores e gestores receberão capacitação em cultura maker. O espaço para os educadores será a sala FabLab, que será construída na Academia do Professor Darcy Ribeiro. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), diz que a cultura maker é a cultura da inovação e por isso que os laboratórios equipamentos estão implementados em Fortaleza. “São máquinas que ajudam a tornar palpáveis os projetos que existem nas mentes das crianças e jovens da nossa rede de ensino. Fortaleza é a primeira capital na educação e agora estamos inovando ainda mais, serão 12 escolas nessa primeira fase, duas por distrito de educação e, até o final do ano, serão 50”, pontua.