Suspeito de duplo homicídio no Parque Iracema é capturado

Duplo homicídio foi registrado em abril de 2024 Crédito: Reprodução/ via Whats App

O suspeito de ter cometido um duplo homicídio em abril de 2024, próximo ao conjunto residencial Parque del Sol, no bairro Parque Iracema, foi preso na última sexta-feira, 17. Na ação de cumprimento de mandado de prisão temporária, o homem de 36 anos foi flagrado com drogas, e a captura aconteceu no bairro Messejana, em Fortaleza.

O investigado que foi preso pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) já respondia por homicídio doloso e tráfico de drogas. Ele foi encaminhado à 7 ° Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), responsável pelas diligências do caso junto ao Núcleo de Inteligência da Polícia Civil (NUIP). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ele também foi autuado por flagrante de tráfico de drogas e agora está à disposição da Justiça.