Homem que atirou contra colegas em bar no Meireles diz não se lembrar do fato

Amadeu Batista Jacaúna admitiu estar bêbado no momento do crime e relatou ter "mágoa" de uma das vítimas. Ele teve a prisão preventiva decretada pela Justiça

O homem que atirou contra dois colegas de trabalho em um bar do bairro Meireles, em Fortaleza, disse que estava alcoolizado e que não se lembrava do momento dos disparos. Amadeu Batista Jacaúna, de 59 anos, confessou, porém, em depoimento à Polícia Civil, que tem uma "mágoa" em relação a uma das vítimas. Policiais militares que atenderam à ocorrência afirmaram que Amadeu reclamava de sofrer assédio moral.



O caso ocorreu durante a madrugada de domingo, 19, no Boteco do Mariano, localizado na avenida Monsenhor Tabosa. Uma das vítimas foi ferida na barriga, enquanto a outra foi atingida de raspão no dedo. Conforme o sócio-proprietário do estabelecimento, os dois encontram-se fora de perigo.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em seu depoimento, o sócio-proprietário ainda afirmou desconhecer qualquer desentendimento entre as partes envolvidas. Foi ele quem socorreu as vítimas ao Instituto Dr. José Frota (IJF).