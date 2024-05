Patrulha da Diversidade: o que é a nova ação policial em Fortaleza

A nova ação busca atuar no acolhimento e encaminhamento das vítimas de violências LGBTFóbicas. Veja a seguir mais informações sobre a iniciativa

O lançamento do programa ocorreu na Praça da Gentilândia, no bairro Benfica, e aconteceu simbolicamente na data em que se celebra o Dia Mundial da Luta contra a LGBTfobia . Veja o que é e confira a seguir mais informações sobre a iniciativa.

A Prefeitura de Fortaleza lançou uma iniciativa chamada “Patrulha da Diversidade” na última sexta-feira, 17. A nova ação busca atuar no acolhimento e no encaminhamento das vítimas de violências LGBTfóbicas.

Agentes também realizarão acolhimentos e encaminhamentos dos casos de violência junto ao Centro de Referência Janaina Dutra e à Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrim).

Conforme Andrea Rossati, Coordenadora da Diversidade Sexual do Município, a iniciativa é um programa piloto e a ideia é que ela seja ampliada futuramente, aumentando o número de viaturas que operam na ação.

Patrulha da Diversidade: quando iniciará a nova ação policial?

A Patrulha da Diversidade possui uma viatura com identidade visual específica e para garantir que as vítimas sejam acolhidas de forma humanitária, os agentes que fazem parte do efetivo vão passar por uma formação específica voltada para a diversidade.