Duplo homicídio acontece no bairro Parque Iracema, em Fortaleza

Dois homens foram assassinados dentro de um carro neste sábado, 20, no bairro Parque Iracema, em Fortaleza. Os suspeitos de atirarem contra as vítimas estavam dentro de outro veículo. Vídeo feito no momento do crime circula pelas redes sociais. As circunstâncias são investigadas pela Polícia Civil (PCCE).

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), uma das vítimas tinha 22 anos e estava com um mandado de prisão em aberto por homicídio. A outra vítima, conforme as informações, sem identificação formal, portava uma pistola calibre 40 acompanhada de 13 munições.

A arma de fogo foi recolhida juntamente com o carro que as vítimas estavam pela Polícia Forense (Pefoce) para auxiliar nas investigações. A SSPDS não dilvulgou o nome das duas pessoas mortas na ação criminosa.