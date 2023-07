Ceará é estado do Brasil com maior registro de homicídios contra LGBTQI+

Com 32 homicídios, o Ceará foi o estado do Brasil com maior número de mortes violentas contra LGBTQI+ (Lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, travestis e intersexuais), de acordo com a edição de 2023 do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, publicado nesta quinta-feira, 20, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

Os dados correspondem aos crimes registrados pelas secretarias estaduais de segurança no ano de 2022. Em segundo lugar, Pernambuco registrou 30 homicídios dolosos contra essa população, seguido de Alagoas, com 18 mortes, e Minas Gerais, com 14.

Leia Mais Pastor é preso por LGBTfobia contra mulheres em Granja

Suspeito de matar irmão por LGBTfobia é preso pela Polícia Civil do Ceará

Pastor André Valadão incita fiéis a 'irem para cima' de pessoas LGBT+

Janaína Dutra e Thina Rodrigues: equipamentos públicos atendem a população LGBT+ no Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Estado também foi o terceiro em número de lesões corporais dolosas contra pessoas LGBTQI+, com 435 registros. Neste crime, o Ceará fica atrás apenas de Pernambuco e Minas Gerais, com 540 e 517 registros, respectivamente. A população LGBT também foi vítima de 32 estupros no Estado.

Nem todos os estados brasileiros responderam ao pedido de dados da pesquisa. Acre, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo não enviaram dados sobre homicídios, estupros ou lesões corporais dolosas contra LGBTs.

A publicação destaca a fragilidade e a subnotificação dos dados oficiais produzidos no Brasil em relação a crimes de ódio, motivados por LGBTfobia e racismo. Por isso, o Anuário também trouxe dados de organizações da sociedade civil, como a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra) e do Grupo Gay da Bahia (GGB).

Segundo o Anuário, as organizações “seguem contabilizando mais vítimas que o Estado, mesmo dispondo de menos recursos que a máquina pública”. O GGB, por exemplo, contabilizou 256 vítimas LGBTQI+ de homicídios em 2022 no Brasil, enquanto os dados oficiais mostram apenas 163 mortes.

O dado do Ceará, pela contagem do GGB, teria duas mortes a mais. O grupo também fez uma taxa levando em conta o número de homicídios a cada um milhão de habitantes de cada unidade da federação. Com uma taxa de 3,8, o Ceará segue liderando o ranking de estados que mais mata LGBTs.

O POVO entrou em contato com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) para pedir um posicionamento em relação aos dados apresentados pela pesquisa. A matéria será atualizada quando o órgão enviar resposta.



Ceará inaugurou delegacia de crimes por descriminação em 2023

Em 2023, o Ceará inaugurou a Delegacia de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Religiosa ou Orientação Sexual (Decrin), tema de reivindicações antigas de movimentos sociais.

Neste ano, também foi publicada uma portaria com novos protocolos para o atendimento da população LGBTQI+ e mulheres em situação de violência. Com exceção de latrocínios, as mortes violentas contra esses grupos devem ser tratadas de início como resultantes de discriminação, intolerância ou machismo estrutural.

Desde 2021, os crimes de preconceito por raça, cor ou condutas homofóbicas e transfóbicas podem ser registrados por meio da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Ceará.

Atualizada às 14h50min