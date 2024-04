Terreno no Álvaro Weyne é alvo de disputa entre Governo e Prefeitura

Um terreno localizado no cruzamento das avenidas dr. Theberge e Tenente Lisboa, no bairro Álvaro Weyne, em Fortaleza, tem sido disputado entre as autoridades municipais e estaduais. Atravessado por uma linha do VLT, há mais de uma década o local enfrenta problemas de acumulação de lixo, sendo um incômodo para a população que convive com a incidência de pragas e o mau odor exalado do local.

Neste mês de março, a Prefeitura de Fortaleza teria começado obras para revitalizar o espaço, com a construção de um parque urbano. O Metrofor, no entanto, impediu as intervenções alegando planos para uma futura linha de metrô subterrânea no local. Enquanto as gestões discutem qual equipamento deve ter prioridade, moradores cobram melhorias definitivas para a área.

Morando há 20 anos no Álvaro Weyne, Reginaldo Rodrigues, 52, se indigna com o cenário de descaso do terreno. “Isso está há muito anos assim. Além do pessoal jogar lixo, o terreno acumula muita água. Qualquer chuvinha já fica empoçada aqui e com o lixo fica ainda pior, porque fede mais. Todo ano isso sempre se repete”, conta o morador.