Ed. São Pedro: trânsito no entorno é alterado em nova fase das obras; veja mudanças

Fortaleza, CE, BR 24.05.02 - Demolição Ed. São Pedro - Desvio no trânsito para falicitar a demolição e prevenir acidentes (Fco Fontenele/O POVO) Crédito: FCO FONTENELE

Com nova fase das obras de demolição do Edifício São Pedro, no bairro Praia de Iracema, a área interditada foi ampliada e o trânsito no entorno, alterado. As intervenções devem durar até o fim dos serviços, previsto para a primeira semana de junho. Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), orientadores de tráfego darão suporte aos condutores. A Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) iniciou a nova etapa, nesta quinta-feira, 2. Conforme Samuel Dias, titular da Seinf, a obra avança nos setores oeste e sul do prédio, na rua Arariús e na avenida Historiador Raimundo Girão. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Para que a gente aumente a segurança na chegada das novas frentes, estamos aumentando a área de isolamento no entorno", disse o secretário. Segundo ele, com o uso de "máquinas mais pesadas e potentes", a velocidade da demolição vai aumentar.

"Orientamos a população que busque rotas alternativas como da avenida Historiador Raimundo Girão entrar à esquerda na avenida Barão de Studart, Costa Barros ou Tenente Benévolo. Quem circula no sentido Centro/Aldeota, poderá circular pela avenida Monsenhor Tabosa", explica Roberto Félix, chefe do núcleo de operação da AMC. Mudanças no trânsito da região: bloqueios e desvios A avenida Historiador Raimundo Girão terá fluxo de veículos liberado apenas no sentido Aldeota/Centro no trecho compreendido entre as ruas Arariús e Gonçalves Ledo, enquanto a rua Arariús permanecerá bloqueada no trecho compreendido entre as avenidas Beira-Mar e Historiador Raimundo Girão. Com o estreitamento, quem trafega na avenida Historiador Raimundo Girão no sentido Centro/Aldeota deve entrar à direita na rua Arariús, à esquerda na rua Dragão do Mar, à esquerda novamente na rua João Cordeiro e à direita para retornar à avenida Historiador Raimundo Girão.