Edifício São Pedro: demolição é suspensa por risco aos trabalhadores

A demolição do Edifício São Pedro foi suspensa no início da tarde desta sexta-feira, 5, por causa de risco aos trabalhadores da obra. A decisão é da Superintendência Regional do Trabalho do Ceará (SRT-CE) e destaca, dentre os pontos de perigo, o uso da mini retroescavadeira utilizada nos serviços. A máquina fica suspensa por um guindaste no andar superior do prédio.

Outros problemas apontados pela SRT-CE são: risco de queda, risco de acidente por projeção dos materiais na extensão do edifício, falta de proteção coletiva, principalmente ao redor do edifício e na abertura do piso da laje, fosso do elevador e ausência de um programa de gerenciamento de risco.

De acordo com Luís Alves de Freitas, chefe de fiscalização do trabalho da SRT-CE, vinculada ao Ministério do Trabalho e Emprego, o plano de demolição não contemplava os riscos existentes dos trabalhadores em todas as etapas. "Eles se preocuparam mais em derrubar o prédio e não se preocuparam com a vida dos trabalhadores", frisa.