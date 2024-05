Complexo Esportivo Bom Jardim é inaugurado em Fortaleza

O espaço inclui uma areninha, sala de artes marciais e academia ao ar livre, além do Museu do Esporte

Com a conclusão dos serviços, o antigo Estádio Bom Jardim foi transformado em um polo esportivo , com urbanização e instalação de equipamentos de esporte e lazer em todo o seu entorno.

As obras, segundo a Prefeitura Municipal , receberam um investimento de R$ 7,8 milhões e foram inauguradas na sexta-feira, 10.

O terreno onde funcionava o Estádio agora é uma grande área de praça , com piso intertravado, gramado, paisagismo com o plantio de mais de 50 árvores.

Ao lado do equipamento, foi construída também uma Areninha e uma área de aterro para treinamento e funcional dos jogadores.

As intervenções incluíram a substituição da grama por gramado sintético no campo do estádio, construção de vestiário, novas arquibancadas, alambrados e nova iluminação.

Também houve instalação de mobiliários urbanos como bancos, mesas de jogos, lixeiras e futmesas, tornando-se um espaço para convivência dos jovens da comunidade do Bom Jardim e Granja Lisboa.

O projeto inclui a construção de uma nova edificação que atenderá os atletas do Projeto Atleta Cidadão e de uma escolinha comunitária de artes marciais.

No espaço funcionará o Museu do Esporte, exclusivo para contar a história do local.

O Complexo Esportivo Bom Jardim já está em funcionamento e é esperado que se torne um ponto de referência para a prática esportiva e o lazer na região do Grande Bom Jardim.

“Nós vamos dar oportunidades para os jovens se encontrarem no esporte. E é esse o meu compromisso com esse equipamento aqui. Descobrir muitos talentos que estão por aí, que às vezes são esquecidos ou que não tem uma oportunidade, mas que na primeira que vem se agarram à ela e não deixam escapar", disse o prefeito José Sarto (PDT) no evento de inauguração.