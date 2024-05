A importância de espaços físicos adequados à prática esportiva

Centro de Formação Olímpica oferece oportunidades gratuitas para prática esportiva. Crédito: Divulgação.

Um complexo multiesportivo de excelência vem transformando a vida de quem é alcançado por suas ações. É o Centro de Formação Olímpica (CFO), equipamento localizado em Fortaleza gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) em parceria com o Governo do Ceará. O complexo visa elevar a capacidade do Estado para a formação de atletas para competições nacionais e internacionais e contribuir com os eixos esportivos voltados para educação, participação e alto rendimento. Todas as atividades do complexo são gratuitas. O equipamento conta com um prédio de entrada de seis andares, onde está localizado o Alojamento dos Atletas, e dispõe de 84 dormitórios, com capacidade para atender até 246 atletas. A atleta paralímpica Edilania Freitas é um exemplo. Aos 17 anos, ela sofreu um acidente mobilístico que a deixou paraplégica. "Por muito tempo eu fiquei sedentária, sem sair de casa, e demorei um tempo até a aceitação", lembra.

Hoje, aos 33 anos de idade, a rotina é bem diferente. Praticante de natação há seis anos, Edilania deixou Acopiara e chegou à Capital em 2023 em busca de melhores qualidades de treino. Foi aí que encontrou no CFO o abrigo de que necessitava para manter uma rotina de treinos adequada aos seus objetivos e sonhos. A atleta Edilania Freitas se mudou para Fortaleza para encontrar novas oportunidades para seus objetivos e sonhos na natação. Crédito: Divulgação/arquivo pessoal. Edilania Freitas é atleta paralímpica de natação e treina no CFO cinco dias por semana. Crédito: Divulgação/arquivo pessoal. O empenho é intenso, contando com práticas de treinos semanais, de segunda a sexta-feira, e acompanhamento técnico qualificado que a qualifica para competições.

“Antes eu não conseguia ter essa constância, não encontrava uma piscina que eu conseguisse fazer esses treinos e quando eu conheci o CFO, que eu comecei a treinar aqui, mudou completamente. O Centro de Formação é um dos maiores, a estrutura é maravilhosa para a prática de natação, a piscina é excelente, trouxe muita autonomia e independência na hora dos meus treinos e fez total diferença no meu desempenho esportivo”, elogia. Ao todo, Edilania já participou de 22 competições e conquistou mais de 70 medalhas, incluindo os títulos de campeã cearense e do Nordeste. As próximas metas são alcançar o brasileiro e o mundial na natação. Através do esporte, ela se tornou palestrante e compartilha sua história e rotina de exercícios em seu perfil no Instagram (@edilania.freitas), onde incentiva outras pessoas a, assim como fez, superar barreiras. “Os sonhos são possíveis se acreditarmos e nos mantivermos persistentes. A gente não pode desistir e achar que a vida acabou por conta de algo que aconteceu, tem sempre algo melhor lá na frente. A gente pode buscar outros meios, outros caminhos”, reflete. Integração familiar e comunitária

Turma do Esporte Em 3 Tempos. De roxo, a professora Adeline Brindeiro. Crédito: Kely Pereira/Divulgação. Nem só com alto rendimento trabalha o Centro de Formação Olímpica. O equipamento é também vetor de formação cidadã através do Projeto Esporte em 3 Tempos, que atende a mais de 300 alunos. Na unidade, não há acepção de público. Crianças em vulnerabilidade social se misturam a outras com famílias funcionais e de maior poder aquisitivo, explica Adeline Brindeiro, professora do Esporte Em 3 Tempos no núcleo CFO, que trabalha com futebol.

Ela utiliza o campo verdinho para ensinar muito mais que as técnicas da modalidade. A educadora física se vale de práticas pedagógicas voltadas para o fortalecimento motor, cognitivo e socioemocional das crianças e adolescentes participantes, estimulando o amadurecimento das emoções através do jogo. “Existem crianças que eram muito agressivas e hoje, quando os pais me veem, dizem que o comportamento mudou a partir da socialização, a partir do estar com outros colegas, de compreender, de fazer umas atividades para poder se reconhecer”, relata Adeline. Todos os participantes recebem uma camisa que os identifica como integrantes do Projeto, além de uma chuteira e uma bolsa para guardar os sapatos. Ainda, os alunos têm à disposição materiais como bolas de futebol, cones, escadas, entre outros.