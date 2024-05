CBF emite ofício pedindo posicionamento dos clubes sobre paralisação do Brasileirão

A decisão final ocorrerá após decisão do Conselho Técnico de cada divisão do campeonato brasileiro

Após receber o requerimento do Ministério do Esporte solicitando a paralisação do Brasileirão, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu um ofício aos clubes e às federações filiadas pedindo um posicionamento sobre a possível suspensão do campeonato.

Apesar do pedido de posicionamento em caráter de urgência, a entidade máxima do futebol brasileiro não detalhou os critérios para uma possível paralisação. Para a decisão final, é possível que a interrupção ocorra apenas mediante a decisão unânime dos clubes e federações, o que é pouco provável.