Dorival cita importância da Copa América em reconstrução da Seleção: "Se assemelha à Copa do Mundo"

“É uma competição importante, que nos dará essa proximidade com uma Copa do Mundo. Será um referencial. Cada jogador que vista essa camisa tem que entregar o seu melhor. Estamos totalmente debruçados em cima da Seleção Brasileira. Será assim até a nossa estreia na Copa daqui a dois anos. Sentimos nos brasileiros colocações de satisfação e prazer após os amistosos. É esse o resgate que queremos. Queremos que todos participem desse processo de recuperação. A Seleção tem uma obrigação muito grande, é uma responsabilidade enorme. Temos que fazer o máximo para passar dignidade ao torcedor, que ele tenha prazer de vivenciar a Seleção”, disse.

“Teremos uma competição que demanda um longo tempo juntos. Essa equipe vai poder adquirir tudo aquilo que imaginamos. Espero que essa resposta aconteça em campo. O trabalho vai ser intenso em busca de um equilíbrio e da melhor performance possível. Típica competição que se assemelha muito a uma Copa do Mundo em relação ao período em que estaremos juntos. Espero que levemos até a última partida. Essa é a confiança. Esse grupo está montado para isso”, ampliou.

"Vamos fazer uma competição por etapas. Tentar ser a melhor equipe possível na primeira fase, esse é o primeiro grande desafio. Teremos um tempo de trabalho para melhorar o que foi apresentado nos dois amistosos iniciais. Tudo é questão de tempo e paciência”, completou.

Antes da Copa América, a Seleção Brasileira terá dois amistosos, contra o México dia 8 de junho, no Kyle Field, no Texas (EUA), e contra os Estados Unidos no dia 12, no Camping World Stadium, em Orlando (EUA).