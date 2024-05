Menina de 14 anos encontrada morta na Aguanambi: investigação chega ao fim sem acusados

Repórter do caderno de Cidades

Um homem chegou a ser preso, mas, conforme o MPCE, não há provas suficientes contra ele. Jovem teria sido morta por morar em área de facção e ir para território com atuação de outra

A promotora Márcia Lopes Pereira requereu, porém, que o processo fosse redistribuído para uma das Varas Criminais da Capital para que o suspeito respondesse por receptação, já que, com ele, foi encontrado o celular da vítima.

Nessa quinta-feira, 2, o órgão ministerial requereu o arquivamento do inquérito. A Polícia Civil chegou a indiciar um suspeito do crime, que foi preso por força de mandado de prisão temporária, mas o MPCE entendeu não haver provas suficientes que o ligasse ao crime.

Chegou ao fim a investigação do caso da menina de 14 anos encontrada morta na avenida Aguanambi , em Fortaleza , no último dia 6 de novembro. Nenhum suspeito de matar Amanda dos Santos de Oliveira foi denunciado pelo Ministério Público Estadual (MPCE).

Conforme a investigação da 5ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Amanda foi vista viva pela última vez no dia 4 de novembro de 2023. Ela havia saído de casa com algumas amigas, por volta das 15 horas, em direção à Praia de Iracema.



Amanda só viria a ser encontrada na manhã do dia 6 de novembro. Seu corpo estava em um saco plástico, em meio ao lixo, no bairro José Bonifácio. Ela tinha pés e pulsos amarrados. Laudo cadavérico apontou que a causa da morte da jovem foi asfixia por estrangulamento.