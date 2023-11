Corpo encontrado em lixo em Fortaleza era de menina de 14 anos

O cadáver encontrado em saco de lixo na manhã dessa segunda-feira, 6, na avenida Aguanambi, em Fortaleza, era de uma adolescente de 14 anos. A informação é da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS).

O corpo foi achado por volta das 10 horas, com sinais de violência, em praça na movimentada avenida no bairro de Fátima. Segundo a SSPDS, a Polícia Civil do Ceará (PC-CE) investiga as circunstâncias que levaram à morte da jovem, cuja identidade não foi revelada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas.