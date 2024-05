Nove pessoas são presas por associação ao tráfico em Fortaleza e Região Metropolitana

A operação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Após serem capturados, os envolvidos foram encaminhados a Draco, na Capital.

Um dos suspeitos foi autuado por tráfico de drogas após ser flagrado em posse de entorpecentes, balança de precisão e celulares. Um dos alvos estava com um mandado de prisão em aberto.

Além disso, uma conta que era utilizada para práticas ilícitas com limite de R$ 500 mil foi bloqueada.

Denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Draco: (85) 98969 0182