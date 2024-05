Ed. São Pedro: quase dois meses depois, obras estão 40% concluídas

Escavadeira de lança longa, utilizada na demolição do edifício São Pedro, permite acessar locais mais restritos Crédito: AURÉLIO ALVES

Um mês e 26 dias após o início da demolição do Edifício São Pedro, a estrutura localizada no bairro Praia de Iracema, em Fortaleza, já difere da memória histórica. As obras estão 40% concluídas e seguem para fase de desmonte do prédio, segundo a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf). É utilizada uma escavadeira de lança longa, também conhecida como long reach Em tradução livre para a língua portuguesa, "longo alcance". , que alcança até 20 metros de altura. Conforme a pasta, o maquinário permite uma aceleração no processo de demolição, assim como o acesso a locais mais restritos. Obras devem terminar até junho. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquete O POVO: você concorda com a decisão da Prefeitura de Fortaleza de demolir o Edifício São Pedro? VOTE

Obras no edifício São Pedro estão 40% concluídas e seguem para fase de desmonte Crédito: Reprodução/Seinf Demolição do Ed. São Pedro: mudança no trânsito da Praia de Iracema Para continuar a demolição do edifício e garantir a segurança da população, a Seinf reduzirá mais uma faixa de tráfego na avenida Historiador Raimundo Girão, entre as ruas Arariús e Gonçalves Ledo. Apesar do estreitamento da via, não haverá interdição total, de acordo com a pasta: “Com a medida, as faixas do sentido Centro/Aldeota terão mudança na configuração e passam a operar nos dois sentidos”.