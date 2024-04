Edifício São Pedro: após 17 dias, parte da cobertura está demolida

Os trabalhos de demolição do Edifício São Pedro, na Praia de Iracema, avançam e a cobertura já está parcialmente demolida 17 dias após início do serviço. Nesta sexta-feira, 22, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) divulgou imagens dos trabalhos.

No momento, as equipes atuam no terraço do prédio concluindo a demolição de parte da cobertura com o auxílio de uma retroescavadeira.

"Para os serviços, o maquinário fica preso por um guindaste, como forma de intensificar a segurança para os profissionais", informa a Prefeitura, em nota.