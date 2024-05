Vacinação contra gripe começa a ser aplicada em toda a população no Ceará

Ceará visa vacinar mais de três milhões de pessoas do público alvo até o dia 31 de maio. Até o momento, apenas 29% do público prioritário foi alcançado

O objetivo do Estado, contudo, é vacinar mais de três milhões de pessoas do público-alvo até o dia 31 de maio. Ou seja, até o momento, apenas 29% do público prioritário foi alcançado.

A campanha de vacinação iniciou em todo o Estado no dia 11 de março e, até o momento, mais de 800 mil doses foram aplicadas para pessoas do público-alvo.

Atualmente, o Ceará é o sexto estado no país no número de aplicações do imunizante durante a atual campanha contra a influenza e o primeiro do Nordeste, conforme a plataforma LocalizaSUS, do Ministério da Saúde (MS).

“A gente tem mais um mês (de campanha) pela frente e a gente precisa de fato aumentar essa barreira imunológica. Existe transmissão do vírus, sobretudo do grupo da influenza A, em praticamente todo Estado", afirmou o secretário executivo de Vigilância em Saúde, Antônio Lima Neto (Tanta), da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa).

"A gente precisa, de fato, expandir mais rapidamente essa vacinação para oferecer uma proteção é mais rápida para todos os grupos”, complementou.