Ceará receberá 42 mil doses de vacina contra a dengue , contemplando 25% do público-alvo. Imunizantes serão distribuídos para os quatro municípios, com 25% para o público-alvo de 10 a 14 anos . Previsão é que vacinação comece na próxima semana.

O Ceará está entre os estados que apresenta aumento de casos de dengue nas últimas semanas. Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Sergipe e Tocantins continuam com tendência de aumento no número de casos. Em relação à semana passada, o estado de Tocantins entrou nessa lista.

Conforme Nota Técnica publicada nesta quinta-feira, 25, a distribuição das doses nos municípios foi determinada com base em três critérios principais. São eles "o ranqueamento das regiões de saúde e municípios, o quantitativo necessário de doses conforme a disponibilidade (prevista pelo fabricante) e o cálculo do total de doses a serem entregues em uma única remessa ao município".

De acordo com dados do IntegraSUS, o Estado registrou 2.641 casos confirmados, com 17 sendo graves e um óbito.



Neste momento, o Distrito Federal e 10 estados estão com tendência de queda no número de registros da doença: Acre, Amapá, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. Outros dez apresentam tendência de estabilidade: Alagoas, Amazonas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O número de casos prováveis de dengue no País chegou a 3.852.901 nos quatro primeiros meses de 2024. Os óbitos confirmados no período pela doença somaram 1.792, além de 2.216 mortes em investigação.

Vacinação contra gripe

A vacina contra a gripe será liberada para toda a população do Ceará a partir desta segunda-feira, 29. Desde março, o imunizante estava sendo disponibilizado exclusivamente para os grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças, e seguiria dessa forma até 31 de maio. No entanto, a cobertura vacinal baixa fez com que a estratégia fosse repensada.

A informação foi confirmada pelo secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde (Sesa), Antônio Silva Lima Neto (Tanta), durante encerramento de evento sobre imunização. Conforme o secretário, foram atingidos apenas 28% da cobertura esperada.

“O que a gente quer é elevar a cobertura nos grupos prioritários, mas proteger toda a população”, afirmou Tanta. Segundo ele, a nova regra já está sendo comunicada aos municípios.