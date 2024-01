Covid-19: por que a segunda dose da vacina bivalente é recomendada

Com o crescimento do número de casos de Covid-19 e a identificação da sublinhagem JN.1 no Ceará, o Ministério da Saúde recomendou a vacinação de idosos e imunocomprometidos com uma dose de reforço da bivalente. Por ser atualizada com anticorpos que combatem a variante Ômicron, a vacina pode auxiliar no combate da nova sublinhagem.

A JN.1 é uma sublinhagem da variante BA.2.86, que já se espalhou por 47 países e é responsável pelo surto no Ceará, levando o Estado a registrar pelo menos 2.809 casos em novembro. As duas são descendentes da variante Ômicron.