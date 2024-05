Ceará: Vacina contra gripe é liberada para toda a população a partir de segunda-feira, 29

Baixa cobertura vacinal entre o grupo prioritário fez com que a decisão fosse tomada pelo Estado

A vacina contra a gripe será liberada para toda a população do Ceará a partir dessa segunda-feira, 29. Desde março, o imunizante estava sendo disponibilizado exclusivamente para os grupos prioritários, como idosos, gestantes e crianças, e seguiria dessa forma até 31 de maio. No entanto, a cobertura vacinal baixa fez com que a estratégia fosse repensada.

A informação foi confirmada pelo secretário executivo de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde (Sesa), Antonio Silva Lima Neto (Tanta), durante encerramento de evento sobre imunização. Conforme o secretário, foram atingidos apenas 28% da cobertura esperada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“O que a gente quer é elevar a cobertura nos grupos prioritários, mas proteger toda a população”, afirmou Tanta. Segundo ele, a nova regra já está sendo comunicada aos municípios.