Quartel que abrigou motim da PM em 2020 foi demolido e hoje é Areninha

Quatro anos após o último e mais longo motim policial do Estado, o 18° Batalhão de Polícia Militar do Ceará, que foi o epicentro da paralisação, já não existe. Poucos meses após o motim, o prédio do 18º BPM foi demolido e, no local, uma Areninha começou a ser erguida. Já o quartel foi transferido de forma temporária para o bairro Pici, mas ainda aguarda uma localização definitiva. A paralisação da PM ocorreu em fevereiro de 2020, quando vários agentes ingressaram em um movimento grevista contra o Governo do Ceará por divergências sobre reajuste salarial entre a categoria e o Executivo estadual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os militares, além de mulheres e crianças familiares, utilizavam as dependências do quartel para dormir, alimentar-se e se reunir para discutir os rumos do movimento. Era ali que recebiam notícias sobre o rumo do movimento. Após 13 dias de greve, Estado e militares chegaram a acordo e o motim foi encerrado.

Com o fim da paralisação, no entanto, o prédio que sediou o Batalhão foi desativado. Segundo a assessoria da PMCE, a antiga sede já não estava adequada para uso militar. Atualmente, o 18º BPM está localizado dentro do Campus do Pici, da Universidade Federal do Ceará (UFC). “A referida escolha do atual local foi baseada em dados técnicos, estatísticos e operacionais ligados ao emprego das ações policiamento preventivo e ostensivo no bairro. Informamos ainda que o processo de localização definitiva da unidade militar está em andamento”, declarou a corporação, em nota. No local, uma Areninha foi construída pelo Governo do Estado. Segundo placa do anúncio da obra, que ainda é presente na frente do terreno, o contrato para a construção da Areninha foi aprovado ainda em 2020. Na época avaliado em pouco mais de R$ 237 mil, o equipamento deveria ser entregue no prazo de 90 dias.

Mas de acordo com a Superintendência de Obras Públicas (SOP), que executou a obra, a areninha no bairro Antônio Bezerra foi concluída apenas em agosto de 2022. O valor do equipamento foi de R$ 300 mil reais. O POVO foi até o local nessa segunda-feira, 22, pela manhã e à tarde, conferir a construção no antigo terreno do batalhão. Contudo, a equipe encontrou o local em ambos os momentos fechado por cadeado. Mesmo do lado de fora, é possível avistar a quadra de grama sintética. Para acessar o campo, que é rodeado por alambrados e redes, é necessário subir alguns degraus. O 18° Batalhão de Polícia Militar do Ceará no bairro Antonio Bezerra foi demolido após o motim da PM em 2020. Local se tornou uma Areninha Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO O 18° Batalhão de Polícia Militar do Ceará no bairro Antonio Bezerra foi demolido após o motim da PM em 2020. Local se tornou uma Areninha Crédito: FÁBIO LIMA/ O POVO Posteriormente, a reportagem conversou com o morador da comunidade responsável pelo local. Francisco Fábio, conhecido como Fabão, é morador do bairro Antônio Bezerra e há mais de 20 anos coordena um projeto gratuito voltado para crianças adolescentes de 7 anos até os 16 anos, para a prática de futsal e futebol. Ele explica que a Areninha do bairro tem funcionamento, principalmente, no período da tarde e da noite. “Os jovens do projeto jogam nas segundas e quartas, de 18 até 22 horas. Nas terças, quintas e sábados, no período da tarde, tem um pessoal da comunidade que vem jogar um ‘racha”, conta o coordenador. Fabão pontua que o equipamento se mantém fechado na maior parte do tempo para evitar atos de vandalismo. “Seis meses atrás, inclusive, entraram na areninha e roubaram todos os fios. A gente passou quase um mês sem atividades, só podendo no sábado pela manhã”, diz.