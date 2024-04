CGD apura conduta de oficial da PM alvo de operação da PF contra pornografia infantil

Um aspirante a oficial da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE) é investigado pela Controladoria Geral da Disciplina (CGD) após ser alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) que combatia o compartilhamento de imagens e vídeos com cenas de pornografia envolvendo crianças e adolescentes. O caso foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) dessa quinta-feira, 11. O aspirante a oficial faz referência ao militar que concluiu o curso de formação e que está em estágio probatório.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido no mês de maio de 2023 por decisão da Justiça Federal de Curitiba durante a operação Égide, da PF. "Considerando que a documentação apresentada reuniu indícios de materialidade e autoria, demonstrando, em tese, a ocorrência de conduta capitulada como infração disciplinar por parte do militar", aponta o documento.

A CGD decidiu pela instauração do Conselho de Disciplina para apurar a incapacidade do aspirante a oficial para permanecer nos quadros da corporação militar.