PM suspeito de agressão contra ex-esposa é punido com dois dias de custódia disciplinar

A discussão teria acontecido por causa do pagamento da pensão da filha do casal. Conforme a denunciante, o policial teria colocado uma arma na cabeça da mulher. Ele, além disso, teria dito que a ex-companheira poderia chamar a Polícia, porque “polícia não prende polícia”. As agressões teriam acontecido em frente a filha do casal e a mãe da vítima, de 67 anos. Interrogado em videoconferência, o policial negou as denúncias de agressão e ameaça. Ele citou, conforme as informações diculgadas no DOE, que a discussão foi motivada por uma crise de ciúmes da ex-esposa, que estava em estado de “descontrole emociolnal”. O policial era separado da mulher há três anos na data do ocorrido. Ele alegou que a pensão da filha não estava atrasada e que teria pedido “que [ela] regularizasse a pensão pelos meios legais, para que ocorresse o desconto em folha”. A defesa disse que ele "apenas imobilizou a denunciante para tomar a chave de sua casa e de sua moto que estava com ela".

Com relação à punição de dois dias de custódia disciplinar, o policial ainda pode apresentar recurso no prazo de dez dias corridos após a data da intimação pessoal. Agora, segundo a CGD, inicia-se o trâmite processual. Como o caso ainda está sob investigação, O POVO não divulga o nome do policial.