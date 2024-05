Funeral de funcionário que morreu no IJF acontece na Pacatuba

O funeral do zelador Francisco Mizael Souza da Silva , de 29 anos, assassinado durante o expediente de trabalho no Instituto Dr. José Frota (IJF) acontece na manhã desta quarta-feira, 24, no Cemitério Monte Sinai, em Pacatuba , a 32,4 km de Fortaleza.

Uma colega de trabalho, que não quis se identificar, cita que “todo mundo está chocado e arrasado com o que aconteceu, jamais a gente esperava que um negócio desse fosse acontecer, ainda mais com um colega”.

O suspeito do crime é Francisco Aurélio Rodrigues de Lima, de 41 anos, ex-funcionário do IJF. A ação também deixou ferida outra pessoa que também trabalha no setor de alimentação do hospital.

O suspeito fugiu, mas foi localizado por volta das 15 horas, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. Segundo Samuel Elânio, titular da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado (SSPDS), o crime foi motivado por ciúmes que o acusado sentia da companheira, que também trabalhava no IJF, com a vítima. Ela negou ter se relacionado com Mizael.



(com informações da repórter Dayanne Borges)