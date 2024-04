Parque do Cocó: plano de restauro e laudo sobre incêndio serão divulgados no sábado, 13

Investigação sobre o acidente teve início em 22 de janeiro para saber origem do fogo que atingiu o equivalente a 14 campos de futebol do Parque, no início deste ano

O plano de restauração do Parque do Cocó, após incêndio que atingiu dez hectares da Unidade de Conservação (UC) em janeiro deste ano, será apresentado pelo Governo do Ceará na manhã deste sábado, 13, às 9 horas, no Parque Estadual do Cocó, em Fortaleza. Além do plano, o laudo técnico sobre o acidente ter sido criminal ou não também deve ser divulgado.

O incêndio atingiu ao equivalente a 14 campos de futebol como o Castelão. Na época, foram mais de 100 horas de trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) e 300 mil litros de água usados para controlar as chamas na região. As investigações para saber a causa do incêndio foram iniciadas no dia 22 de janeiro.

Na época, o Corpo de Bombeiros considerou o incêndio, que durou mais de 72 horas, como de grandes proporções. As chamas tiveram início na quinta-feira, 18, e foram controladas no domingo, 21. Combate ao incêndio também contou com apoio dos agentes do Programa de Prevenção, Monitoramento, Controle de Queimadas e Combate aos Incêndios Florestais (Previna).