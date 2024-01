Mulheres são 77% das notificações de entrada de violência no IJF em 2023

As mulheres lideraram as notificações de entrada em situação de violência interpessoal no Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, no ano de 2023, com 77% dos registros. A informação foi divulgada, nesta terça-feira, 30, durante solenidade de posse dos membros da Comissão de Atenção e Proteção às Pessoas em Situação de Violência Interpessoal e Autoprovocada do hospital.

O cenário apontou para a predominância da entrada de mulheres entre 18 a 29 anos de idade residentes em Fortaleza, que foram vítimas de violência física, perfuração de arma de fogo e força física, ou seja, agressões. Os números foram registrados após as vítimas darem entrada no hospital e a equipe do serviço social da unidade notificar os casos à Secretaria Municipal da Saúde (SMS), que é responsável por informar os casos ao Ministério da Saúde (MS).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao todo, no ano passado, foram 475 notificações de violência desse cenário, sendo 366 casos registrados em mulheres e 108 em homens. Na divisão do perfil, as notificações foram 318 do público feminino, 121 de idosos, 25 de pessoas com deficiência (PcD) e 11 do público LGBTQIAPN+. Os dados foram divulgados pelo Instituto e constam no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do MS.