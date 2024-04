Fortaleza terá apenas mais um feriadão em 2024; saiba quando

Em março, Capital teve sequência de dois feriados prolongados na mesma semana, com a Data Magna do Ceará na segunda, 25, e a Sexta-Feira Santa na sexta, 29

Pouco depois de uma semana com apenas três dias úteis no Ceará, fica a pergunta sobre quando será a próxima vez que o cearense vai poder emendar feriado com fim de semana. Lembrando que existem feriados municipais, estaduais e nacionais.



O brasileiro vai poder aproveitar novamente o feriado com três dias seguidos a partir do dia 15 de novembro, data que se comemora a proclamação da República; a folga será acompanhada dos dias 16 e 17, que caem no sábado e domingo.