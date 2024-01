Consciência Negra: novo feriado muda número de feriadões em 2024?

A aprovação do projeto de lei que torna o Dia da Consciência Negra feriado em todo o Brasil não irá alterar o número de “feriadões” em 2024. A data que marca o falecimento do líder Zumbi dos Palmares, 20 de novembro, será no meio da semana e é o penúltimo feriado do ano, antecedendo o Natal.

Dos nove feriadões de 2024, apenas três deles serão próximos de um final de semana, ou seja, serão em uma segunda ou sexta-feira. Em 2024 também quatro feriados cairão em finais de semana.

Em 2023, tiveram cinco feriadões (na segunda e na sexta-feira) e cinco feriados prolongados facultativos (na terça e na quinta-feira).