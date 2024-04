Suspeito de assalto em que homem caiu de viaduto é autuado por latrocínio

Vítima morreu e o autuado, que também caiu do viaduto, foi encaminhado ao IJF. Motorista do ônibus tentou ajudar o homem que morreu, mas foi esfaqueado de raspão

Foi autuado por latrocínio o suspeito do assalto em que um homem morreu ao cair do viaduto Ivens Dias Branco, no bairro José Bonifácio, após reagir ao crime. O autuado, identificado como Carlos Eduardo Ferreira Moreira, de 25 anos, também caiu do viaduto, mas sobreviveu e está internado no Instituto Dr. José Frota (IJF).

Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), era por volta das 23h20min quando Carlos Eduardo anunciou o assalto em um ônibus que fazia a linha Conjunto Palmeiras/Centro. Ele estava armado com uma faca.



A vítima reagiu ao roubo, entrou em luta corporal com o assaltante e, como a porta do ônibus foi aberta, os dois caíram do viaduto. Ainda conforme o APF, “o motorista do ônibus ainda tentou ajudar a vítima, mas foi impedido pelo autuado, que o golpeou com a faca, atingindo-lhe de raspão”.