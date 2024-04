Policial militar é morto no Parque Santa Rosa, em Fortaleza

Vítima estava a caminho do quartel, de acordo com informações preliminares. Ele era terceiro-sargento da PMCE

Crédito: Via WhatsApp O POVO

Ao ser atingido, ele teria tombado da motocicleta. Os pertences e a arma da vítima foram encontradas no local.

De acordo com informações preliminares, o terceiro-sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Carlos Antônio de Sousa, estava a cerca de um quilômetro do quartel.

Um policial militar de 45 anos morreu após ser baleado na manhã desta quarta-feira, 3, no Parque Santa Rosa, em Fortaleza. O caso foi registrado por volta das 5h30min, quando ele se deslocava de motociclet ao quartel.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas e colheram indícios sobre o caso.

Conforme a SSPDS, o militar foi baleado nesta manhã quando estava a caminho do trabalho. Ele não resistiu aos ferimentos morreu no local.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que são realizadas "diligências ininterruptas para identificar são realizadas para elucidar a morte do terceiro sargento"

As investigações estão a cargo da 11ª delegacia do DHPP, unidade responsável pela investigação de crimes contra servidores da segurança pública do Estado.

PM morto tinha mais de dez anos de corporação

Em nota, a SSPDS informou que Carlos Antônio de Sousa, 45 anos, ingressou na Polícia Militar do Ceará em 10 de setembro de 2007 e era lotado na 4 ª Companhia de Policiamento com Cães (CPCães), do Comando de Policiamento de Choque (CPChoque).

“A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e os amigos do policial militar”, informa.

Atualizada às 12h39min