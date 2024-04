Homem que atacou sexualmente dentista tem pena reduzida e vai cumprir em liberdade

Editora-adjunta do Portal O POVO Online

Sara Oliveira Editora-adjunta do Portal O POVO Online

O crime aconteceu em 2021, no consultório da vítima, na Aldeota, em Fortaleza. A Justiça entendeu que o crime foi de estupro tentado e não consumado

Condenado a seis anos de reclusão em regime fechado, o homem que atacou sexualmente uma dentista dentro do consultório dela, em 2021, no bairro Aldeota, em Fortaleza, teve a pena reduzida em dois anos e a possibilidade de cumpri-la em regime aberto. Após atuação da defesa do condenado, a Justiça entendeu que o caso foi de crime de estupro tentado e não consumado.

De acordo com decisão da desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, Gustavo Moreira Marques "chegou a adentrar o consultório da vítima, segurá-la, e até mesmo entrar em luta corporal, apenas não

consumando seu intento de manter conjunção carnal em virtude da resistência física por exercida (pela vítima), bem como pela posterior intervenção da testemunha ocular".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A desembargadora, em sua decisão, relata como o crime aconteceu, tendo o homem marcado uma consulta e, quando já sentado na cadeira de atendimento, quando a vítima virou de costas, ele a ameaçou com uma faca e a atacou sexualmente. A mulher, que afirmou ter um pressentimento no momento que o homem adentrou o consultório, avisou seu noivo sobre o risco. Ele conseguiu conter o homem antes que o estupro fosse consumado.