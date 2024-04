Mulher morre em acidente de trânsito na avenida Bezerra de Menezes

Camilla Cruz trafegava em uma moto, que colidiu com um ônibus. Etufor irá solicitar as imagens para apurar as circunstâncias do acidente, afirmou a AMC

Uma mulher morreu após a moto em que ela estava colidir com um ônibus que faz a linha Bezerra de Menezes/Santos Dumont. O caso ocorreu na manhã desta terça-feira, 2, no cruzamento da avenida Bezerra de Menezes com a rua Olavo Bilac, no bairro São Gerardo, em Fortaleza.



Conforme a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), a vítima morreu no local. Ela foi identificada como Camilla Cruz. “A Etufor irá solicitar as imagens para apurar as circunstâncias do acidente”, informou a AMC.