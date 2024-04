Passageiro morre ao cair de viaduto após reagir a assalto a ônibus em Fortaleza

Um homem morreu após cair de um dos viadutos da avenida Aguanambi, no bairro José Bonifácio, em Fortaleza, na noite dessa segunda-feira, 1º. Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ele reagiu a um assalto em um ônibus, entrou em luta corporal com o assaltante e ambos caíram do viaduto após a porta do veículo abrir.



“A vítima, ainda não identificada formalmente, foi a óbito no local”, informou a SSPDS. “Já o suspeito foi socorrido para uma unidade de saúde, onde encontra-se sob escolta policial”. Ele, que tem 25 anos, foi autuado em flagrante. O 25º Distrito Policial (25º DP) é a unidade responsável pela investigação do caso.