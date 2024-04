Fortaleza tem primeiro dia sem chuva desde 2 de março deste ano

A última vez que isso aconteceu foi no dia 2 de março, e desde então, a chuva tem caído na Capital diariamente, de acordo com dados preliminares da Funceme

Depois de 26 dias ininterruptos de chuvas sobre Fortaleza, a Sexta-feira Santa reservou um dia de céu aberto e sem chuva na Capital cearense. A última vez que isso aconteceu foi no dia 2 de março — do dia 3 em diante choveu na cidade diariamente, sendo a maior chuva registrada no dia 15 de março, ocasião em que foi registrada a marca de 85,4 milímetros.

As informações são do balanço parcial da chuva máxima diária por município, com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). O horário considerado é o compreendido entre as 7 horas da manhã do dia até as 7 horas do seguinte.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta sexta, 29, choveu nos municípios de Itapiúna (49 mm); Itatira (25 mm); Chaval (24,8 mm); Martinópole (23,6 mm); Ibaretama (22 mm); Viçosa do Ceará (21 mm); Tururu (20,3 mm); Iracema (20,2 mm); Amontada (19 mm); Crateús (19 mm).