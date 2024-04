Camocim registra maior chuva do Ceará no dia; confira

Estado deve ter precipitações em todas as macrorregiões nos próximos dias; expectativa é de chuvas generalizadas até o fim do dia

Com 150 milímetros (mm), o município de Camocim, a 357 quilômetros (km) de Fortaleza, registrou a maior chuva do Ceará no dia, segundo dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Estatística (Funceme). Além desta, as cidades de Potiretama, com 110 mm, e Granja, com 70 mm, completam as maiores precipitações até atualização desta manhã.

De acordo com a Funceme, esse cenário de fortes chuvas deve perdurar pelo menos até a próxima quinta-feira, 28, quando são esperadas chuvas generalizadas em toda a região Centro-Norte do Estado. O registro de chuvas no dia leva em consideração o período entre as 7 horas de terça-feira, 26, ate as 7 horas de quarta, 27.