Semana Santa: mais de 30 mil pessoas devem passar pelos terminais rodoviários de Fortaleza

Comparado a 2023, o número representa um aumento de 9% na quantidade de pessoas que viajarão para municípios cearenses ou de outros estados. Newton Fialho, gerente da Socicam, aponta que 8.281 usuários passarão pelos terminais durante o dia. Daiane Rodrigues, de 34 anos, era uma das passageiras que aguardava o horário do ônibus com destino a Itapipoca na manhã desta quinta-feira, 28. Ela contou que trabalha em Fortaleza, mas costuma passar feriados no município da região Norte do Estado. “Eu vou para descansar, ficar com a minha família e aproveitar o feriadão.” Eva Silva, de 45 anos, também estava no local e afirmou que vai aproveitar o período para visitar a família na cidade de Catarina, a 403 quilômetros de Fortaleza.

Semana Santa: Principais destinos no feriado No Ceará, os destinos mais procurados são Sobral, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Canindé e Quixadá. Já entre os pontos interestaduais, estão Recife (PE), Natal (RN), Mossoró (RN), Teresina (PI) e João Pessoa (PB). Margarida Jordão, de 74 anos, esperava o ônibus com destino a Natal, onde passará o feriado e estenderá a viagem até quarta-feira, 3. A idosa afirmou que aproveitará o tempo para passear, rezar e descansar. Já Maria Analice, 21 anos, e Francisco Zacarias, 27 anos, vão viajar juntos a Juazeiro do Norte, após passarem 22 dias no município de Trairi para visitar a família. Apesar de seguirem para Juazeiro, o casal passará pouco tempo na cidade, pois logo em seguida irá, pelo Aeroporto Regional do Cariri, a Brasília, onde moram atualmente. A dupla escolheu o itinerário pelo valor da viagem até a capital federal sair mais em conta. Parte dos passageiros que estavam na Rodoviária Engenheiro João Thomé estavam saindo de Fortaleza e seguindo viagem para outros destinos dentro ou fora do Estado. Porém, algumas pessoas também estavam chegando à Capital.