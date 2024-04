Denúncia de abuso sexual: mães relatam problemas de segurança em escola de Fortaleza

Instituição teve protesto nesta manhã após a mãe de uma aluna denunciar que a filha foi estuprada por um professor dentro do estabelecimento de ensino. O docente foi afastado, de acordo com a Secretaria Municipal da Educação

Um grupo de mães e responsáveis por alunos da Escola Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental João Paulo I se reuniu, na manhã desta quarta-feira, 27, para denunciar a falta de segurança na instituição. O movimento aconteceu na sede do estabelecimento, no bairro Bonsucesso, em Fortaleza , após um professor da unidade ser acusado de abusar sexualmente de uma estudante de 4 anos.

Geane Karyne, 23, foi uma das responsáveis presentes na manifestação e aponta o constrangimento sentido pela sobrinha ao acessar o toalete enquanto estava no colégio.

“Minha sobrinha que me chama de mãe, chegou pra mim na sexta-feira, mesmo dia do estupro, e disse assim: 'Mamãe, lá no colégio é um banheiro só. Toda vez que eu vou no banheiro já tem menino lá dentro. Já tem homem lá dentro’”, contou. Ela tem três sobrinhas e três primos que são alunos da unidade.

Questionada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME) afirmou que a unidade dispõe de banheiros distintos para ambos os sexos e que as instalações dos ensinos infantil e fundamental também são separadas.