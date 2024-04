Homem morre eletrocutado após subir em poste em Fortaleza

Vítima era eletricista autônomo e prestava serviço na região do bairro Varjota. Caso aconteceu nessa terça-feira, 26

Agentes precisaram esperar o desligamento do sistema, feito pela Enel, para poder descer a vítima, uma vez que só a concessionária pode operar o quadro de energia.

Equipes do órgão foram acionadas por volta de 20h42min e, quando chegaram ao local, encontraram o homem já grudado no poste.

Um homem de 46 anos morreu eletrocutado na noite dessa terça-feira, 26, após subir em um poste localizado no bairro Varjota, em Fortaleza . Conforme primeiras informações levantadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima era eletricista autônomo e prestava serviço na região.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também estiveram no local e atestaram o óbito do homem, por volta das 22h20min.



Conforme informações colhidas pelo CBMCE, a vítima tinha trabalhado durante o dia em um condomínio situado no local e foi acionada por terceiros para resolver "um possível problema no poste". O POVO pocurou a Enel e aguarda retorno da concessionária.