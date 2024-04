Fim do feriadão tem chuva e pouca movimentação na orla de Fortaleza

Os banhistas que tinham a expectativa de ir à praia para um banho de mar regado a sol na orla de Fortaleza no fim do feriadão encontraram o céu com nuvens. Nos trechos entre Praia do Hawaizinho e Praia dos Crush, na Praia de Iracema, houve quem se aventurasse no mar, mas nesta segunda-feira, 25, feriado da Data Magna no Ceará, as precipitações foram protagonistas na despedida do descanso do público da Capital. Os dois trechos estavam entre os 30 impróprios para banho até esse domingo, 24.

Entre às 7 horas desse domingo, 24, e às 7 horas desta segunda-feira, 25, choveu em 67 municípios do Ceará. Em Fortaleza, as chuvas foram registradas em três postos: Castelão: 8,8 milímetros (mm); Pici: 8,5 mm e Caça e Pesca: 5 mm. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os efeitos das precipitações foram observados pela pouca movimentação de banhistas na orla.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Enquanto aguardava a chuva passar debaixo da estrutura do Pavilhão Atlântico, no Poço da Draga, o publicitário Auri Freire, 30, tinha se planejado para aproveitar o descanso na praia após não conseguir sair no último feriado, dia 19, Dia de São José. “Bem cedo, o céu estava limpo, então vim. Chegamos aqui e o tempo fechou. A expectativa era pegar um sol, mas não deu”, lamenta.