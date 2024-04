Praia do Futuro está imprópria para banho neste fim de semana

Apresentando somente três pontos próprios para banho no total, nem a Praia do Futuro e nem a de Iracema está com bons indices coletados pela Semace

A análise feita pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) considera as praias em três setores: Leste (Praias do Futuro, Titanzinho, Abreulândia e Sabiaguaba), Centro (Praias do Mucuripe, Meireles e Iracema) e Oeste (Praias da Leste Oeste, Pirambu, Colônia e Barra do Ceará). A coleta de amostras da água para análise foi feita na última segunda-feira, 18, e as informações são válidas até o domingo, 24.

Dos 33 trechos da orla de Fortaleza monitorados, apenas três estão próprios para banho neste fim de semana. São três a menos, quando comparado à semana anterior. Entre os 10 pontos da Praia do Futuro, somente um está próprio; enquanto que dos 10 pontos das praias do Meireles e Iracema, são apenas dois aptos para banho.



O setor Leste conta com um único ponto próprio, a Praia da Abreulândia, na altura da rua Teófilo Ramos. Já no setor Centro, dois trechos estão adequados, sendo eles a Praia do Meireles, no ponto próximo ao Posto 6, na altura da rua José Vilar e no Aterro da rua Rui Barbosa. Nenhum ponto da Praia de Iracema ainda apresenta bons índices para banho.



Por fim, no setor Oeste, tal como nas últimas duas semanas, nenhum trecho está próprio para o banho. Este setor abarca as praias da Leste Oeste, Pirambu, Praia da Colônia e as Praias da Barra do Ceará.



Segundo vídeo postado nas redes da Semace, o gestor ambiental Lincoln Davi afirma que as fortes chuvas que ocorreram recentemente fazem com que o solo não absorva toda a água, fazendo com que as águas escorram levando junto lixo e outros detritos poluentes.