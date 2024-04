21 casais LGBTs participam de casamento coletivo no Teatro São José

Na quinta-feira, 21, a Prefeitura de Fortaleza realizará o 5º casamento coletivo LGBT Lésbicas Gays Bissexuais, Pessoas Trans . Nesta edição, 21 casais assinarão o registro de casamento civil em uma cerimônia oficial que começará às 18 horas, no Teatro São José. O evento contará também com a presença dos familiares dos noivos e noivas.

Os casamentos coletivos acontecem desde 2014 e é uma parceria entre a Coordenadoria da Diversidade Sexual da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimentos Social (SDHDS), Defensoria Pública do Estado do Ceará e os cartórios do Mucuripe, Mondubim e Botelho. Por meio dessa parceria, a gestão municipal oferece a cerimônia e os cartórios fazem a emissão gratuita do registro civil de casamento.