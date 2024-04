Servidor do INSS é investigado por atuar em esquema de fraudes no Ceará

A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta quinta-feira, 21, a operação "Get Fraud" com o objetivo de combater fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A ação acontece nos municípios de Russas, Caucaia e Fortaleza para o cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão. O prejuízo, de acordo com a investigação, seria de mais de R$ 15 milhões.

Ação é realizada em parceria com o Núcleo Regional de Inteligência Previdenciária (Nuinp/CE), da Coordenação de Inteligência Previdenciária do Ministério da Previdência Social.

De acordo com a PF, a operação investiga a atuação de um servidor do INSS que estaria concedendo benefícios previdenciários indevidamente, em conjunto com uma suposta organização criminosa. As irregularidades constatadas pelos agentes incluem: