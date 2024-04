1.300 agentes de combate às endemias de Fortaleza receberão gratificação

Profissionais que atuaram entre os anos de 2020 a 2022 receberão incentivos financeiros oriundos do Governo Federal. Ao todo, serão distribuídos R$ 2,7 milhões

Agentes de Combate às Endemias (ACEs) de Fortaleza receberão, ao todo, cerca de R$ 2,7 milhões como incentivo financeiro. A verba federal é oriunda do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS). O incentivo deve beneficiar cerca de 1.300 profissionais que atuaram entre os anos de 2020 e 2022.

Além dos profissionais ACEs, também estão incluídos no pagamento demais categorias que atuam diretamente no cumprimento das diretrizes e metas do programa.