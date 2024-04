Centro de Informações e Assistência Toxicológica do IJF completa 40 anos

Evento de comemoração foi realizado na sede do órgão, com lançamento de Guia de Intoxicações Agudas. Centro realiza, mensalmente, cerca de 850 atendimentos, de forma presencial e remota

Buscado para atendimentos de vítimas de intoxicações agudas, o Centro de Informações e Assistência Toxicológica (Ciatox) do Instituto Doutor José Frota (IJF), em Fortaleza, completou 40 anos nesta quinta-feira, 21.

O momento foi comemorado na manhã desta quinta, no auditório do órgão, com uma programação de homenagens aos profissionais que fizeram parte da construção do serviço.