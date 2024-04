Capivara é resgatada no espigão do Náutico, em Fortaleza

Resgate do animal foi realizado no início da tarde desta sexta-feira, 22

Uma capivara foi resgatada nesta sexta-feira, 22, na Praia do Náutico, em Fortaleza. O animal foi avistado no mar por volta das 11h da manhã, nas proximidades do espigão. De acordo com as pessoas que estavam no local, o animal se aproximava da praia mas, com medo de banhistas, retornava para o mar.

Um comerciante da região acionou a Polícia através do número 190. Foram deslocados a Polícia Ambiental do Ceará, O Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal Ambiental. O resgate foi feito com uma rede, e contou com o auxílio de agentes em um bote motorizado e um caiaque.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comerciantes do local entrevistados pelo O POVO acreditam que a capivara chegou à praia após ter sido trazida do Riacho Maceió pela correnteza durante a chuva. Alguns banhistas tentaram entrar no mar para resgatar o animal, o que pode ser um risco para ambos.