Porco-espinho e cobra venenosa são resgatados em Guaramiranga

Em duas ações separadas no município de Guaramiranga, equipes do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA), da Polícia Militar do Ceará, resgataram um porco-espinho e uma cobra cascavel na região. Os animais silvestres foram encontrados em residências e entregues a entidades com especialidades para receber os cuidados necessários.

Os resgates começaram pela tarde desta segunda-feira, 19, na localidade de Bananal. Os policiais haviam recebido informações sobre uma serpente peçonhenta encontrada no local. Os policiais do BPMA e da PMCE foram ao local e, cuidadosamente, realizaram o transporte da cobra Cascavel. O animal foi enviado para pesquisadores, no campus da Universidade Estadual de Pacoti.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda em Bananal, os policiais militares receberam informações acerca de um porco-espinho que estava em uma residência. O animal foi salvo de forma segura e foi solto em habitat natural na unidade de conservação de proteção “Refúgio da vida Silvestre” em Guaramiranga.