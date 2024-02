Jiboia é resgatada em quintal de residência em Caucaia

Ao ser tirada do quintal da residência, a cobra foi levada para um local seguro e semelhante ao seu habitat natural

Uma cobra jiboia de aproximadamente 3 metros foi resgatada no quintal de uma residência no bairro Parque Potira, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, no início da tarde dessa quinta-feira, 15. O animal estava enrolado em uma mangueira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o morador da residência informou que a cobra já havia comido galinhas que viviam por lá e que, ao localizá-la, acionou a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (CIOPS) e pediu para que os bombeiros fossem até o local para tirar o animal.